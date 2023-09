F1 : la fin de l'hégémonie Verstappen sur "un des circuits les plus difficiles du calendrier" ?

Le double champion en titre pourrait donc voir sa performance de dix victoires consécutives - un record absolu en F1 - prendre fin ce week-end.

"Singapour sera probablement le week-end le plus difficile des courses restantes (...), car le peloton est généralement très serré, sans parler de la chaleur et de l'humidité", a expliqué le Néerlandais. D'autant que, comme l'an dernier, la pluie pourrait de nouveau jouer les trouble-fête.

Tracé modifié

Reste aussi à assimiler les nouveautés du tracé de Marina Bay, raccourci et modifié à cause de travaux - passant de 23 à 19 virages, avec une ligne droite plus longue après la suppression de chicanes dans le troisième secteur.

"Le tour sera beaucoup plus rapide qu'avant", a prévenu le Français Pierre Gasly (Alpine).

Suffisant pour modifier la hiérarchie ? Derrière Red Bull en tout cas, tout reste à jouer. Ses trois poursuivantes, Mercedes, Ferrari et Aston Martin, se tiennent en 56 points.

Ferrari a d'ailleurs profité d'un excellent week-end sur ses terres début septembre - Carlos Sainz a terminé 3e devant Charles Leclerc, 4e - pour reprendre la troisième place du championnat à Aston Martin.

A Singapour ou ailleurs, "difficile de prédire comment l'ordre va s'établir à l'issue des week-ends restants", estime le patron de Mercedes, Toto Wolff.

En 2008, c'est Fernando Alonso (Aston Martin) qui avait été le premier vainqueur à Singapour. Un épisode entaché de tricherie - le "Crashgate" - et récemment revenu sur le devant de la scène F1. Selon la presse spécialisée, le Brésilien Felipe Massa, vice-champion du monde 2008, a adressé cet été une lettre aux instances dirigeantes du sport, réclamant des dommages et intérêts dans cette affaire qui l'a, selon lui, privé du titre en 2008. Cette année-là, Lewis Hamilton a décroché le premier sacre de sa carrière lors du dernier GP de la saison. Pour un petit point d'écart seulement.