F1 : la FIA instaure des changements après les incidents de course à Suzuka

Parmi les premières mesures instaurées dès le GP des Etats-Unis, programmé dimanche à Austin (Texas) sous un grand soleil, la FIA prévoit de prévenir les écuries "via son système officiel de messagerie et son système d’interphone, qu’un véhicule de dépannage est en piste, avec l’obligation pour les équipes d’en informer leurs pilotes".

La direction de course utilisera par ailleurs "un nouvel écran de contrôle affichant le statut de toutes les monoplaces : en piste, derrière la voiture de sécurité ou dans les stands". Car elle a reconnu n’avoir pas repéré la voiture de Gasly, au moment de décider d’envoyer le camion de dépannage sur la piste pour s’occuper de celle de Sainz Jr.

"Une nouvelle fonction sera mise en œuvre pour modifier la vitesse delta que le pilote doit respecter avant et dans les secteurs où il y a un incident", a ajouté la FIA.

Parallèlement, l’instance compte revoir son système d’attribution des points dans l’éventualité où une course serait écourtée. Ce fut le cas au Japon où tous les points ont été distribués alors que les pilotes n’étaient pas allés au terme de la distance à parcourir. Chose rendue possible parce que la course, longtemps interrompue par la pluie avant de reprendre, avait finalement dû être stoppée après l’expiration d’un délai réglementaire de trois heures consécutif au premier départ.