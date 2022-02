F1 : La FIA annonce trois courses sprint qui rapporteront plus de points

Par ailleurs, après le fiasco du Grand Prix de Belgique 2021, qui avait sacré vainqueur Max Verstappen et lui avait attribué la moitié des points prévus sans qu’il y ait eu de course en raison de pluie intense, la FIA a voulu remédier à la situation. "Aucun point ne sera attribué si le leader n’a pas effectué au moins deux tours sans l’intervention d’une voiture de sécurité et/ou d’une voiture de sécurité virtuelle", explique l’instance dans un communiqué.

La FIA instaure ensuite un système de points progressif selon la distance effectivement parcourue : 6 points seront gagnés par le vainqueur (puis 4, 3, 2, 1 pour les suivants) si la course dure plus de deux tours mais moins de 25% de la distance prévue. Entre 25% et 50%, le vainqueur empochera 13 points (puis 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 pour les suivants). Et entre 50% et 75%, ce seront 19 points (ensuite 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1).