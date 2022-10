F1 : l’interview pleine d’émotion d’un Ricciardo en détresse, “Je ne sais pas où je puise la force pour continuer, c’est douloureux “

Daniel Ricciardo arrive doucement au terme de son aventure avec McLaren et le moins que l’on puisse écrire c’est que l’Australien a vécu deux saisons particulièrement difficiles au sein des troupes de Woking alors qu’il y était arrivé en grande pompe. En deux ans, il ne sera jamais parvenu à retrouver le niveau qui était le sien entre 2014 et 2018 chez Red Bull (avec qui il a remporté 8 gp) puis chez Renault de 2019 à 2020. Ricciardo, que rien ne semble pouvoir affecter, en perd même son légendaire sourire.



Dimanche dernier, l’Australien arrive dans la zone d’interview totalement dépité. Il vient de terminer 16e (sur 17) du GP d’Austin pendant que son équipier Lando Norris s’est une nouvelle fois illustré avec quelques brillants dépassements et une très satisfaisante 6e position. Rien ne va plus pour le natif de Perth ou plutôt rien n’a jamais vraiment tourné rond pour lui chez McLaren. Mais cette fois le pilote de 33 ans semble avoir du mal à cacher sa détresse. Il avait rarement affiché un tel visage face aux différentes télévisions : “Je ne pensais pas que ça pouvait aller encore plus mal, mais visiblement ça peut être pire… Je ne sais pas trop où je trouve la force de continuer parce que c’est vraiment douloureux."



Dans l’album souvenir de Daniel Ricciardo chez McLaren cette victoire à Monza en 2021 occupera toujours une place particulière. Mais ce succès reste aussi l’arbre qui cache une énorme forêt de désillusions. En deux années aux côtés de Lando Norris, l’Australien a marqué des points à 18 reprises en 41 gp, pendant que sonn équipier britannique a signé 35 apparitions dans les points. Une comparaison qui fait très mal pour le pilote le plus apprécié du paddock. Mais son sourire n’aura pas suffi à sauver sa peau ou à convaincre un team comme Alpine de lui donner une seconde chance. Il faut dire que la direction de l’équipe française n’avait que moyennement apprécié le départ de Ricciardo chez McLaren. Reste la possibilité pour lui de se recaser comme 3e pilote dans un team pour envisager un retour l’an prochain, mais pour l’heure l’ex-pilote Red Bull doit surtout tenter de se relever d’une saison encore plus frustrante que la précédente.



“Je ne sais plus vraiment quoi dire. La saison 2022 a été très loin des attentes en matière de rythme, je ne peux pas attaquer, je n’arrive pas à tirer de performance de la voiture. Je n’ai pas de constance sur un tour, l’écart est énorme (ndlr : avec son équipier Norris) et ça reste un mystère. La course à Austin était horrible pour moi."



L'Australien sera remplacé par son compatriote Oscar Piastri l'an prochain. Il lui reste à présent trois courses pour tenter de retrouver sa bonne humeur avant d’espérer revenir sur la grille en 2024.