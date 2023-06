F1 – “L’impression d’un nouveau départ “, "Nos attentes sont élevées ici", confirmation du renouveau Mercedes au Canada?

L’an dernier, Mercedes a souffert durant toute la saison pour tenter de remédier à ses problèmes de rebond avant d’empocher enfin une victoire en fin de saison (ndlr : celle de George Russell au Brésil). Cette saison, pour tenter de revenir enfin de manière durable dans la bagarre devant, l’écurie a dû se résoudre à abandonner son concept “zéro ponton “où les flancs de la voiture étaient réduits à leur plus simple expression. Perçue comme une nouvelle trouvaille de la part des troupes de Toto Wolff et redoutée par beaucoup au moment de son apparition en 2022, cette conception est rapidement devenue un échec. Depuis le GP de Monaco fin mai, le team est donc revenu à un concept plus traditionnel. L’équipe a signé un double podium à Barcelone et pour les pilotes, le changement de cap radical n’est pas étranger à ce résultat.



“Se retrouver ensemble sur le podium avec Lewis, c’était vraiment un soulagement, déclarait George Russell face à la presse ce jeudi. En termes de sensations et de performances les choses semblent aller dans le bon sens et Barcelone, je l’espère, n’était que le début d’une bonne spirale."



Lewis Hamilton aussi semble percevoir la performance de Barcelone comme un effet immédiat des évolutions amenées sur le W14. “Le double podium acquis en Espagne, c’est le résultat pour lequel tout le monde à l’usine a travaillé d’arrache-pied. Toute l’équipe n’attendait que ça. C’est rafraîchissant et ça donne l’impression de prendre un nouveau départ. “



Mais avant de se réjouir totalement, George Russell attend tout de même la confirmation du regain de forme ce week-end sur la piste de Montréal.



“Je reste prudent et je dis que c’est un circuit qui DEVRAIT convenir à notre voiture. Mais c’est une piste très exigeante. Il y a beaucoup de différences par rapport à l’Espagne, parce qu’on passe d’un circuit avec beaucoup de virages rapides, assez fluide à un tracé avec des virages lents et un asphalte bosselé. En tout cas nos espoirs sont assez élevés en arrivant ici. “