F1 Japon : Verstappen veut retrouver les avant-postes (Direct vidéo à 7h55)

Après 100% de victoires en 2023, Red Bull a dû s’incliner à Singapour. Mais les Autrichiens et Max Verstappen sont bien décidés à remettre les points sur les "i" ce week-end au Japon, cadre de la seizième manche de la saison de F1.

Après avoir dominé les essais du vendredi, le double champion du monde est logiquement le grand favori des qualifications. Mais les Ferrari de Carlos Sainz, vainqueur la semaine passée, et Charles Leclerc sont déterminées à priver Red Bull d’un nouveau succès. Sans oublier les McLaren de Lando Norris, deuxième à Singapour, et Oscar Piastri, prolongé jusqu’en 2026. Mercedes et Aston Martin voudront également jouer les trouble-fêtes.

Alors qui s’offrira la pole sur le mythique tracé de Suzuka ? Réponse ce samedi dès 7h55 sur les médias de la RTBF.