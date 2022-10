F1 Japon : Verstappen s’offre la pole pour un centième devant Leclerc mais est sous investigation

Sur une piste sèche, la pole s’est jouée à des détails et c’est Max Verstappen qui s’est montré le plus rapide sur le tracé mythique de Suzuka. Le Néerlandais a devancé d’un petit centième seulement Charles Leclerc. Carlos Sainz a réalisé le troisième meilleur chrono. Le Néerlandais est cependant sous investigation après une erreur qui a failli causer une collision avec Lando Norris en Q3.

Après la pluie et la piste mouillée pour les essais libres du vendredi, les pilotes vont se battre sur une piste sèche ce samedi pour les qualifications. Et malgré ce changement météorologique, pas de grosse surprise en Q1. Albon, Gasly, qui rejoindra Alpine pour les prochaines saisons, Magnussen, Stroll et Latifi réalisent les cinq moins bons chronos et sont éliminés.

La Q2 est animée et plus indécise et ce sont finalement Ricciardo (pour 3 millièmes), Bottas, Tsunoda, Zhou et Schumacher alors que Vettel, survolté, se qualifie pour la Q3 sur son circuit fétiche.

Après la première salve de tour, c’est Max Verstappen qui détient le meilleur temps, devant les deux Ferrari. Mais la Scuderia n’a pas dit son dernier mot. Charles Leclerc échoue cependant à un petit centième de Max Verstappen qui n’améliore, lui, pas son meilleur temps. Carlos Sainz partira de la troisième position.

Le résultat de ces qualifications peut cependant encore changer, Verstappen étant sous investigation après une glissade en Q3 qui a failli causer un gros crash avec Lando Norris, lancé à pleine vitesse.