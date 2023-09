F1 Japon – Verstappen retrouve la pole après un week-end difficile à Singapour : "J’ai tout de suite senti que ça irait mieux ici"

Max Verstappen s’est offert sa neuvième pole de l'année ce samedi au Japon, théâtre de la seizième manche de la saison de F1.

Forcément, le poleman était ravi de retrouver les sommets après un week-end difficile à Singapour. "Je remercie les fans, ils sont tellement passionnés. C’est un week-end incroyable pour le moment. C’était chouette de pouvoir pousser à la limite en qualifications. On a eu un mauvais week-end à Singapour mais j’ai tout de suite senti que ça irait mieux ici. C’est fantastique d’être en pole".

Deuxième, Oscar Piastri confirme la bonne forme de McLaren. "Mon premier tour était excellent. Je suis content d’être en première ligne malgré un deuxième tour un peu moins bon. C’est super pour l’équipe d’être deuxième et troisième, on ne pouvait pas aller chercher la pole. Cela faisait longtemps que je ne m’étais plus retrouvé en première ligne… Il n’y a qu’une voiture à dépasser, ça va être chouette mais ce ne sera pas facile".

Même son de cloche du côté de l’autre McLaren de Lando Norris. "C’est un très bon jour pour l’équipe, Oscar a fait du très bon travail. Je suis satisfait de mon tour. Les plus belles histoires de McLaren sont écrites au Japon donc on va essayer de poursuivre cela et de faire une bonne course !"

Alors qui s’imposera sur le mythique tracé de Suzuka ? Réponse ce dimanche dès 6h30 sur Tipik pour Warm Up avant le départ à suivre dans la foulée.