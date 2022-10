F1 Japon : Verstappen est champion du monde après une course raccourcie et la pénalité de Leclerc

Max Verstappen s’est imposé devant Sergio Perez au GP du Japon dans une course qui n’aura duré que 40 minutes après un long drapeau rouge, la piste ayant été jugée trop dangereuse par les commissaires. Charles Leclerc termine troisième après avoir reçu une pénalité pour une erreur dans le dernier virage. Verstappen est donc sacré champion du monde pour la deuxième fois suite à cette pénalité.

Après des qualifications sur piste sèche, le Grand Prix va se dérouler sur une piste mouillée. Charles Leclerc prend un meilleur départ que Max Verstappen et les deux pilotes sont côte à côte à l’entame du premier virage mais le Néerlandais parvient à rester devant.

Carlos Sainz, sur l’autre Ferrari, loupe complètement son début de course. Dépassé dès le départ par Perez, l’Espagnol abandonne après seulement quelques virages après avoir perdu le contrôle de sa monoplace et heurté le mur. La voiture de sécurité est déjà de sortie et le drapeau rouge est ensuite agité après seulement deux tours.

Après plus de deux heures d’attente, la course est relancée pour une quarantaine de minutes. Après deux tours seulement, la plupart des pilotes décident de passer en pneus intermédiaires plutôt qu’en pneus pluie.

Les bagarres sont nombreuses dans le peloton, notamment entre Ocon et Hamilton pour la quatrième position. Devant par contre, Verstappen fait cavalier seul et s’envole vers une nouvelle victoire, sa 12e cette saison. Juste derrière lui, son équipier Perez revient sur Leclerc mais ne parvient pas à dépasser le pilote Ferrari qui conserve la deuxième place et empêche donc Verstappen d’être champion du monde. Perez termine troisième. Mais le Monégasque s’est loupé dans le dernier virage. Il écope d’une pénalité de 5 secondes pour avoir coupé ce virage et termine donc troisième derrière Perez, ce qui offre le titre de champion du monde à Max Verstappen.