F1 Japon : un intraitable Max Verstappen signe la pole devant les McLaren à Suzuka

Max Verstappen a tenu à clarifier les choses ! Après un week-end plus compliqué à Singapour, le double champion du monde s’est offert la pole au Japon, cadre de la seizième manche de la saison de F1. Le pilote Red Bull devance les McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris, alors que Charles Leclerc et Sergio Pérez complètent le top 5.