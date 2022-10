F1 Japon : Tsunoda et Gasly se déchaînent au karaoké… avant l’officialisation du français chez Alpine ?

Entre le Gp de Singapour et celui du Japon, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda en ont profité pour effectuer un passage (remarqué) à Tokyo. Le Japonais a emmené son équipier dans un karaoké de la capitale. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les pilotes Alpha Tauri se sont donnés derrière le micro en revisitant le titre "Hello" de la chanteuse Adele...à leur manière. Une prestation immortalisée dans une vidéo postée sur le compte Instagram du pilote français.