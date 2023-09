F1 Japon – Sergio Pérez veut assurer le titre des constructeurs avec Red Bull : "C’est important pour nous"

Le monde de la F1 pose ses valises du côté du Japon ce week-end, cadre de la seizième manche de la saison. Un rendez-vous particulier pour Max Verstappen, qui a décroché sa deuxième couronne mondiale à Suzuka l’année dernière… Avant d’offrir le titre des constructeurs à Red Bull cette saison ?

L’écurie autrichienne peut en effet glaner un sixième titre des constructeurs sur le mythique tracé japonais. Pour y parvenir, les Autrichiens devront quitter les terres de Yuki Tsunoda avec, au moins, 309 points d’avance sur le deuxième du championnat, soit Ferrari ou Mercedes. Actuellement, les troupes de Christian Horner comptent 308 et 332 points d’avance.

Toujours deuxième au championnat du monde des pilotes mais relégué à 151 unités de son coéquipier néerlandais, Sergio Pérez aura pour principal objectif d’aider les siens à remporter le titre des constructeurs, dès ce week-end. "C’est très important pour nous. On veut l’obtenir le plus vite possible, ce serait idéal d’y parvenir ce week-end".

Le Mexicain est également revenu sur la séance qualificative remportée par le double champion du monde, et où il s’élancera cinquième. "Cela a été difficile. Mais on est toujours mieux en course, ce sera une bataille sur la dégradation des pneus. On vise le doublé ce dimanche".

Après 2010, 2011, 2012, 2013 et 2022, Red Bull sera-t-il sacré champion du monde des constructeurs ? Réponse ce dimanche dès 6h30 sur Tipik pour Warm Up avant de vivre le départ dans la foulée.