F1 Japon : nouvelle victoire de Max Verstappen, Red Bull sacré champion des constructeurs

Largement dominateur depuis le début du week-end, Max Verstappen n’a pas tremblé ce dimanche pour s’imposer au Japon, cadre de la seizième manche de la saison de F1. Il signe ainsi son treizième succès de la saison, se rapproche encore plus d’un troisième sacre mondial et offre à Red Bull le championnat des constructeurs. Le Néerlandais devance les McLaren de Lando Norris et Oscar Piastri, qui signe le premier podium de sa carrière.

Au départ, Verstappen est inquiété par les McLaren mais parvient à garder la tête, alors que Norris prend la deuxième place au profit de son coéquipier australien. La voiture de sécurité fait alors son apparition suite à des débris sur la piste après un incident de Guanyu Zhou.

Quelques tours plus tard, Logan Sargeant et Valtteri Bottas s’accrochent, forçant finalement l’abandon des deux pilotes. Même scénario pour Sergio Pérez, qui connaît un dimanche cauchemardesque. Le Mexicain écope d’abord d’une pénalité pour une mauvaise sortie de la voie des stands. Quelques tours plus tard, il s’accroche avec Kevin Magnussen, endommageant sa Red Bull. Il écope alors d’une nouvelle pénalité et est contraint à l’abandon… Avant de reprendre la piste au 48e tour pour purger sa pénalité et abandonner à nouveau.

Devant, Verstappen fait cavalier seul, alors que les McLaren, Charles Leclerc et George Russell se disputent le podium sur des stratégies différentes.

Un podium qui accueille finalement les deux McLaren, bien dans le coup depuis le début du week-end et qui voit Piastri goûter au champagne pour la première fois de sa carrière en F1. Quant au natif de Hasselt, il remonte sur la plus haute marche après un week-end compliqué à Singapour.

Grâce à cette victoire, Verstappen offre à Red Bull le sixième titre des constructeurs de son histoire et pourra déjà être sacré au Qatar (il est à trois points du titre, ndlr), d’ici deux semaines.