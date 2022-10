F1 Japon : Max Verstappen, tout surpris, apprend à l'interview qu'il est champion du monde

Charles Leclerc s'est ensuite présenté à l'interview et était plutôt bon joueur, félicitant son adversaire pour son titre : "Depuis le cinquième tour c’était compliqué, je souffrais vraiment avec les pneus. Un peu comme les dernières courses. On est très fort quand on chauffe les pneus mais après 3-4 tours, on les détruit. Mais un grand bravo à Max pour son deuxième titre de champion du monde. On va évidemment continuer à pousser jusqu’à la fin. C’était frustrant aujourd’hui. Le rythme n’était pas bon après 3-4 tours mais c’est comme ça".

Le pilote Ferrari ne semblait d'ailleurs pas plus attristé que ça par l'officialisation d'un titre qui était dans l'air depuis quelques semaines. "Je pense que le titre de Max était juste une affaire de temps cette année. Nous nous attendions à ce qu’il soit champion du monde. Maintenant, on doit utiliser les dernières courses pour devenir une meilleure équipe pour lui donner un plus gros challenge l’année prochaine", a expliqué le Monégasque.

Sergio Perez est alors revenu à son tour au micro de Johnny Herbert pour féliciter son équipier : "C’est un bon résultat pour Honda et pour tous les fans japonais qui ont été incroyables. C’est un grand jour pour notre écurie. Max champion du monde, c’est un grand jour pour nous".

Mais Max Verstappen n'était pourtant pas convaincu par le fait qu'il était champion du monde, comme en témoigne sa discussion avec Sergio Perez dans la salle de repos avant de monter sur le podium. Il était également surpris lorsqu'on l'a appelé dans une salle pour réaliser les photos de champion du monde... Drôle de dimanche donc pour celui qui est devenu deux fois champion du monde.