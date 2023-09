F1 Japon – Max Verstappen offre le titre des constructeurs à Red Bull : "Je suis très fier de toute l’équipe"

Max Verstappen est le grand vainqueur du Grand Prix du Japon, théâtre de la seizième manche de la saison de F1.

Grâce à ce succès, le Néerlandais offre à Red Bull le sixième titre des constructeurs de son histoire. "C’est un week-end incroyable, la voiture a été super. Je suis très fier de toute l’équipe, on vit une année géniale".

Le double champion du monde s’impose devant les McLaren, bien dans le coup durant tout le week-end à Suzuka. "C’est une journée incroyable pour nous, avec deux voitures sur le podium. J’ai failli avoir Max au départ… Mais Max reste Max. On n’est pas tout près de lui, mais on n’est pas si loin. On continue à travailler pour se rapprocher d’eux. Je suis fier de mon équipe", avoue Lando Norris.

Troisième, Oscar Piastri monte sur le podium pour la première fois de sa courte carrière en F1. "C’est très spécial. Je ne vais jamais l’oublier, il y a peu de gens au monde qui ont cette chance. Je remercie l’équipe".

Rendez-vous dans deux semaines au Qatar, lors d’un week-end sprint et où le Néerlandais pourra glaner sa troisième couronne mondiale puisqu’il n’est qu’à trois petits points du sacre.