F1 Japon : Max Verstappen encore le plus rapide lors de la dernière séance d'essais libres

Le Néerlandais Max Verstappen a réalisé le meilleur temps de la 3e et dernière séance d'essais libres du Grand Prix du Japon, 16e des 22 épreuves du Championnat du monde de Formule 1, samedi à Suzuka.

Déjà le plus rapide des deux premières séances d'essais vendredi, le pilote Red Bull a abaissé son chrono à 1 minute 30 secondes et 267/1000e. Sur le célèbre tracé de Suzuka baigné par le soleil - et sous des températures frôlant les 30 degrés dans l'air - le Britannique Lando Norris et son coéquipier chez McLaren, l'Australien Oscar Piastri, complètent le top 3.

Les Ferrari, samedi, ont fini 5e et 6e - le Monégasque Charles Leclerc devançant son coéquipier espagnol Carlos Sainz, vainqueur du GP de Singapour dimanche dernier. L'autre Red Bull de la grille, celle du Mexicain Sergio Pérez, est 4e, loin devant les Français de chez Alpine Esteban Ocon, 13e et Pierre Gasly, 20e et dernier au lendemain de sa sortie de piste. Vendredi en toute fin de séance, le Normand est venu taper un mur, endommageant l'avant gauche de sa monoplace.

Les qualifications sont programmées samedi à 1500 locales, 8h00, heure belge.