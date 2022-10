Si tous les regards se tournent vers les derniers baquets disponibles en vue de la saison prochaine (Alpine, Williams et Haas), certains voient déjà un peu plus loin et se demandent quels sont les plans de Lewis Hamilton pour l’avenir. En effet le contrat du Britannique arrive à terme en 2023 et au vu de la période compliquée que le septuple champion du monde vit actuellement, beaucoup pourraient se dire qu’il est temps pour le pilote Mercedes de raccrocher. Mais ce serait mal connaître Hamilton qui a confirmé devant la presse présente au Japon qu’il n’avait aucunement l’intention de quitter la discipline. La volonté du Britannique est bel et bien de prolonge avec l’écurie Mercedes.



"Mon objectif est de rester plus longtemps. Mais la durée n’est pas encore gravée dans le marbre. Je me sens bien, j’aime toujours ce que je fais. Et nous avons encore beaucoup à faire, beaucoup à accomplir ensemble. Donc je n’ai pas l’intention de quitter la F1 prochainement."

Il y a quelques jours, dans un entretien accordé à Channel 4, Toto Wolff évoquait une conversation avec son pilote qui lui aurait confier avoir encore certainement cinq années devant lui.



"Est-ce qu’au-delà de 40 ans un pilote est âgé pour rester en F1 ? Je ne pense pas. Regardez ce que fait Alonso à 41 ans. Il est encore très compétitif. Tom Brady en football américain, il a 43 ou 44 ans et il est sur le terrain. Lewis serait le premier à dire qu’il ne prend plus de plaisir et qu’il veut laisser la place à la génération montante. Je sais qu’au moment où nous tomberons d’accord pour une prolongation de contrat, ce qui arrivera, nous discuterons très ouvertement de ce que le futur nous réserve."



Confirmation donc que Lewis Hamilton, qui fêtera ses 38 ans en janvier prochain, a encore plus que jamais faim pour ce 8e titre mondial qu’il rêve de décrocher. Il dépasserait ainsi les 7 couronnes mondiales de Michaël Schumacher.