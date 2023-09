F1 Japon – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Red Bull a retrouvé toutes ses sensations"

Une petite semaine après le Grand Prix de Singapour remporté par Carlos Sainz, la F1 débarque du côté du Japon ce week-end ! Et comme d’habitude, Gaëtan Vigneron revient sur les faits marquants du jour.

Notre envoyé spécial analyse tout d’abord le tracé de Suzuka. "C’est un circuit mythique, apprécié de tous et vieille école. Les fans sont passionnés et courtois".

Avant de revenir sur les séances d’essais libres du jour et une grosse question : quid de Red Bull, après sa baisse de forme à Singapour. "La réponse a fusé ! Max Verstappen s’adjuge la P1 pour six dixièmes et la P2 pour trois dixièmes. La RB19 a retrouvé toutes ses sensations sur un tracé qui lui convient bien, même si Sergio Pérez est à plus d’une seconde".

Et qu’en est-il de la concurrence ? "Ferrari et McLaren semblent les outsiders. Point d’interrogation en revanche concernant Aston Martin et Mercedes", conclut notre expert F1.

Rendez-vous ce samedi dès 7h55 sur Tipik pour la séance qualificative sur le mythique tracé japonais.