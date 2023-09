F1 Japon – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "L’un des plus beaux tours en qualifications de l’Histoire"

Intraitable depuis le début du week-end, Max Verstappen a décroché sa neuvième pole en 2023 ce samedi au Japon, théâtre de la seizième manche de la saison de F1. Et comme d’habitude, Gaëtan Vigneron revient sur les faits marquants du jour.

Notre expert F1 analyse d’abord la véritable démonstration du double champion du monde. "Certains dans le paddock n’hésitent pas à dire que c’est peut-être l’un des plus beaux tours en qualifications de l’Histoire de la F1. Il avait clairement quelque chose à prouver après son week-end à Singapour. Il finit premier en P1, P2, P3, Q1 et en Q3 et créé le plus gros écart sur la concurrence à Suzuka en 19 ans".

Avant de revenir sur le top 3 accroché par Oscar Piastri et Lando Norris. "McLaren a écrit les plus belles pages de son histoire ici. Chapeau à eux, surtout lorsqu’on voit où ils étaient en début de saison. Piastri est en première ligne pour la première fois et pour la quatrième fois devant son équipier. Mentions spéciales pour Yuki Tsunoda, pour la première fois en Q3 depuis Monaco et devant son public. Tout cela le jour où il est reconduit chez AlphaTauri pour l’année prochaine. Et Fernando Alonso, dixième, le seul qui n’a pas manqué une seule Q3 cette année".

Et les perdants du jour ? "La pression s’accentue sur Lance Stroll (Aston Martin), à nouveau éliminé en Q1 pour la troisième fois de suite. Quant à Logan Sargeant, il est de nouveau allé crasher sa Williams dans le mur", conclut notre envoyé spécial.

Grandissime favori, Verstappen s’imposera-t-il sur le mythique tracé de Suzuka, là où il a décroché son deuxième titre mondial l’année passée ? Réponse ce dimanche dès 6h30 sur Tipik pour Warm Up avant de vivre le départ dans la foulée.