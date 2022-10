F1 Japon – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : de la pluie, des masques et tous les regards tournés vers Max Verstappen

La F1 réalise ses premiers tours de piste au Japon depuis trois ans. Le GP de Suzuka n’était en effet pas au programme en 2020 et 2021 suite au coronavirus.

Et pour son retour, le Japon a réservé une de la pluie aux pilotes avec des essais libres 1 et 2 qui se sont déroulés sur une piste mouillée. Une première journée au Japon décryptée par notre spécialiste F1 Gaëtan Vigneron.

"En vedette aujourd’hui à Suzuka : la pluie. Dommage pour les fans qui étaient venus en nombre pour le retour de la F1 au Japon après quasi trois ans d’absence".

Les pilotes ont tout de même beaucoup roulé ce vendredi pour s’habituer au tracé sur piste mouillée puisque si on attend du beau temps pour les qualifs samedi, il pourrait à nouveau pleuvoir dimanche pour la course.

"On avait prévu une seconde séance libre un peu plus longue pour procéder aux tests du pneu Pirelli 2023, le pneu slick. Comme il pleuvait, on a annulé cet essai mais on a gardé une séance de 90 minutes".

Des séances qui ont vu des résultats différents. En EL1, Fernando Alonso a devancé les deux Ferrari mais en EL2, la Scuderia a semblé moins dans le coup, finissant 6e et 11 alors que Mercedes dominait cette deuxième séance. "Surtout Leclerc qui souffrait avec l’équilibre de sa monoplace et avec ses pneumatiques. Mais pas de gros enseignements à tirer de cette journée".

Des séances d’essais libres sous la pluie qui ont tout de même attiré le public, heureux de revoir les F1 tourner sur le magnifique tracé de Suzuka, même si l’ombre du covid plane toujours. "C’est le premier gros événement où le Japon accepte du public. On les sent quand même assez prudents. Beaucoup de masques encore un peu partout".

Et les yeux étaient évidemment rivés sur Max Verstappen. "L’enjeu sportif majeur de ce week-end, c’est évidemment Verstappen qui peut être titré pour la deuxième fois".

Pour ça, il faudra sortir la calculette, même si le Néerlandais a cette fois les cartes en main.

