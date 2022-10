F1 Japon : "incroyable de conduire ici" pour Verstappen, Leclerc espère "offrir un beau show"

On l'a dit, c'était très serré avec Charles Leclerc, qui n'a échoué qu'à un petit centième de Max Verstappen. Le Monégasque était tout de même satisfait de son chrono : "C’est vraiment un tour compliqué ici parce que si vous êtes rapides dans le premier secteur, vous perdez du temps dans le dernier donc j’ai essayé de trouver la bonne balance pour le dernier tour mais j’ai perdu les pneus dans le dernier secteur et j’ai perdu un peu de temps. Tout le monde est si proche donc c’est sympa. On espère qu’on aura une belle course".

Une course qui promet du spectacle et de l'indécision puisque la météo risque d'être changeante : "On a très peu de données pour la course donc c’est toujours un challenge mais le feeling était bon avec la voiture. Il faudra voir avec les conditions. Il semble qu’il risque d’y avoir de la pluie à un moment dans la course donc ça risque d’être une course fun".

Et Charles Leclerc était, lui aussi, ravi de revenir au Japon après l'absence du tracé de Suzuka au calendrier les dernières saisons : "C’est toujours sympa d’être ici et de voir autant de personnes passionnées par ce sport et être si créatives. Donc j’espère qu’on pourra leur offrir un beau show demain".