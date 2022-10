F1 Japon – Gasly à propos du tracteur sur la piste : "Si je perdais la voiture à cet endroit, je ne serais pas debout devant vous"

Le GP du Japon de ce dimanche a été le théâtre d’une grosse polémique avec la sortie d’une grue pour enlever de la piste la voiture de Carlos Sainz alors que les autres pilotes roulaient encore sur la piste.

Une situation qui a rappelé le triste accident de Jules Bianchi sur le même tracé de Suzuka il y a huit ans. Le pilote français avait perdu la vie après avoir encastré sa monoplace dans une grue occupée à évacuer la voiture d’Adrian Sutil.

Un tragique accident qui aurait pu se reproduire si un des pilotes avait perdu le contrôle de sa monoplace. Pierre Gasly, qui était occupé à revenir sur le peloton après son arrêt au stand suite à un problème avec son aileron, est d’ailleurs passé à proximité de la grue et s’est occasionné une belle frayeur comme il l’a expliqué après la course à F1TV.

"On a tous perdu un très bon ami il y a huit ans. Je pense qu’on aimait tous Jules. On a tous beaucoup souffert de l’accident qui est arrivé. Je ne comprends juste pas pourquoi huit ans plus tard on a besoin de voir un tracteur sur la piste dans ces conditions. On risque nos vies, on fait de notre mieux. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on n’a pas attendu une minute de plus pour faire sortir le tracteur sur la piste", regrettait le pilote français, très touché.

"J’ai vraiment eu peur. Carlos a perdu la voiture au tour précédent exactement à cet endroit. Il n’y avait aucune information sur le tracteur, qui n’était pas dans les graviers mais sur la piste. Et je suis passé juste à côté à 200 km/h. J’ai vu que si je perdais la voiture à cet endroit, je ne serais pas debout devant vous. Je suis juste extrêmement reconnaissant d’avoir pu appeler ma famille et ceux que j’aime. Parce que les conséquences auraient pu être bien plus tragiques", insistait le pilote Alpha Tauri qui a signé chez Alpine pour les prochaines saisons.

Pour Gasly, la gestion de la situation n’a vraiment pas été à la hauteur : "Je ne pense pas que ce soit respectueux envers Jules, sa famille et nous tous qui avons souffert de sa perte. Je pense que ce n’était vraiment pas nécessaire de faire sortir ce tracteur. J’ai vraiment eu peur et je pense qu’on aurait pu gérer cette situation d’une manière différente. Nous avons demandé depuis son accident de ne pas voir de tracteurs sur la piste et d’attendre que nous soyons de retour dans la pitlane dans ce genre de situation".