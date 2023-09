F1 Japon – Charles Leclerc optimiste pour l’avenir de Ferrari : "On comprend mieux la voiture"

Ferrari l’a fait ! Pour la première fois cette saison, Red Bull n’est pas monté sur la plus haute marche d’un podium de F1 la semaine passée à Singapour après la victoire de Carlos Sainz. Et si les Autrichiens se profilent à nouveau comme les grands favoris du week-end au Japon, les Rouges veulent y croire.

À commencer par Charles Leclerc, optimiste et confiant au volant d’une Ferrari bien dans le coup depuis le retour des vacances. "On a beaucoup appris ces dernières semaines. Ce qu’on a fait à Singapour, on doit le reproduire ici. Red Bull semble très rapide ici, mais je ne pense pas qu’on soit si loin".

Le Monégasque explique ce qui a changé au sein de la Scuderia. "On comprend beaucoup mieux la voiture qu’avant la trêve estivale. Ça nous aide car tout est très serré avec McLaren et Mercedes, donc si on trouve les bons réglages on peut être devant. C’est ce qu’on a fait lors des dernières courses, et c’est l’objectif pour ce week-end. Même si Red Bull sera meilleur".

Le coéquipier de Sainz visera en tout cas la pole ce samedi dès 7h55 lors d’une séance à suivre en direct sur les médias de la RTBF.