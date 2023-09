F1 Italie – Verstappen, Norris, Russell et Albon s’essaient au padel : "On peut rapidement s’énerver durant une partie !"

Alors que la F1 pose ses valises en Italie ce week-end pour disputer la treizième manche de la saison, quatre pilotes en ont profité pour se changer les idées en jouant au padel à Monte Carlo.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Lando Norris revient sur cette journée passée entre amis. "Mon premier partenaire a été Alexander Albon, on a dominé donc on a changé les équipes parce qu’elles étaient déséquilibrées. J’ai donc joué avec Max Verstappen car il est nouveau dans le groupe, mais on a à nouveau gagné. Le dénominateur commun est que j’ai gagné et George Russell a perdu !"

Avant de poursuivre. "C’était très marrant, on s’est bien amusé. On joue souvent, notamment avec George. Les gens se plaignent d’ailleurs du bruit qu’on fait en criant, on est parfois très émotif. On peut très rapidement s’énerver durant une partie, mais c’était très chouette", rigole encore le pilote McLaren.

Mais place désormais aux choses sérieuses, et notamment à une séance qualificative à suivre ce samedi dès 15h55 en direct sur les médias de la RTBF.