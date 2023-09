F1 Italie : Verstappen le plus rapide de la première séance d’essais libres

Une petite semaine après le GP des Pays-Bas remporté par l’inévitable Max Verstappen, la F1 pose ses valises en Italie, sur le mythique circuit de Monza.

Au programme ce vendredi ? Les traditionnelles séances d’essais libres. Et c’est le Néerlandais qui s’est montré le plus rapide du premier exercice. Le double champion du monde devance la Ferrari de Carlos Sainz et l’autre Red Bull de Sergio Pérez. Charles Leclerc (Ferrari) et George Russell, qui a été prolongé chez Mercedes, complètent le top 5.

La deuxième séance est prévue ce vendredi à 17h, tandis que les qualifications seront à suivre ce samedi dès 16h sur les médias de la RTBF.