Verstappen sur sa forme actuelle : "On a compris comment faire pour performer sur chaque tracé"

Quinze Grands Prix, dix victoires (dont quatre consécutives) et 310 points au championnat, soit 109 unités de plus que son dauphin Charles Leclerc (Ferrari). Les statistiques de Max Verstappen cette saison sont tout bonnement vertigineuses. Et pourtant, le champion du monde aborde le Grand Prix d’Italie avec beaucoup de sérénité.

Alors que l’on s’apprête à disputer la seizième manche de la saison à Monza, le pilote Red Bull dresse un petit bilan de sa saison et revient sur son excellent état de forme actuel. "Cela n’a pas spécialement été facile en début de saison mais ces dernières courses ont été très positives. On a compris comment faire pour performer sur chaque tracé. Mais on garde les pieds sur terre car on sait qu’il nous reste encore beaucoup de courses et qu’il faudra encore marquer pas mal de points".

S’il est seul derrière le volant, le natif de Hasselt est bien conscient que la F1 n’est pas un sport individuel. "C’est un travail d’équipe et chacun sait ce qu’il a à faire. Ce n’est pas qu’une question de chiffres ou de statistiques mais aussi de feeling. Il ne faut pas simplement regarder un écran au moment de prendre une décision car il s’agit également d’avoir les bonnes sensations. On a montré à Zandvoort qu’on a fait les bons choix, l’équipe est en confiance. Tout fonctionne à merveille en ce moment, tant durant les week-ends de course qu’à l’usine".

Alors que le circuit transalpin ne convient généralement pas à Red Bull, le pilote de 24 ans a de quoi être confiant en vue de la course. "Les dernières années, nous n’étions pas rapides sur les lignes droites, mais cette année c’est l’inverse. J’espère que nous pourrons le montrer ce week-end".

Le Néerlandais réussira-t-il à enchaîner une cinquième victoire de rang pour se rapprocher d’une deuxième couronne mondiale consécutive ? Réponse dimanche, mais avant cela, rendez-vous dès ce samedi à partir de 16h pour suivre la séance qualificative en direct sur les médias de la RTBF.