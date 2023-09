F1 Italie – Séance qualificative compliquée pour les Alpine, éliminées en Q1 : "Monza est le rendez-vous le plus difficile de la saison"

Les choses peuvent aller très vite en F1… Une petite semaine après l’excellent podium de Pierre Gasly à Zandvoort, Alpine a connu un samedi compliqué lors des qualifications du GP d’Italie où les deux voitures n’ont pas réussi à atteindre la Q2 lors d’une séance dominée par Carlos Sainz.

Une déception, mais pas réellement une surprise pour celui qui s’est imposé dans le temple de la vitesse en 2020. "On a été lent tout le week-end, c’est une piste difficile pour nous. On savait que ça allait être compliqué d’atteindre la Q2. Pour être objectif, je savais qu’on allait avoir du mal ici, surtout après Zandvoort. C’est une piste totalement différente. Monza est le rendez-vous le plus difficile de la saison pour nous".

Même son de cloche du côté d’Esteban Ocon. "On a connu une séance difficile mais on pense déjà à la course. J’espère que ce sera une course chaotique, un peu comme à Zandvoort. Ça nous permettrait de remonter un peu au classement et d’accrocher quelques points".

Alpine voudra en tout cas montrer un autre visage ce dimanche lors d’une course à suivre dès 14h55 en direct sur Tipik.