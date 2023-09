F1 Italie : Max Verstappen s’impose à Monza et signe un dixième succès de rang, du jamais vu

Et de dix pour Max Verstappen ! Grâce à son succès en Italie, le Néerlandais enchaîne une dixième victoire consécutive, du jamais vu dans l’histoire de la F1. Le double champion du monde l’emporte devant Sergio Pérez et Carlos Sainz, qui s’offre son premier podium de la saison. Charles Leclerc et les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton complètent le top 6.

Le départ de la course est retardé de vingt minutes après un souci sur l’AlphaTauri de Yuki Tsunoda lors du tour de formation. A l’extinction des feux, le poleman Sainz garde la tête devant Verstappen et Leclerc.

Très proche et après plusieurs attaques, le natif de Hasselt parvient à passer l’Espagnol au quinzième tour avant de s’envoler en tête. Au vingtième tour, Sainz rentre aux stands, tout comme George Russell. Un tour plus tard, Verstappen et Leclerc rentrent à leur tour.

Après le changement de pneus, Leclerc sort tout juste derrière son coéquipier. Pérez rentre alors à son tour et sort, lui aussi, juste derrière les Ferrari. Mais quelques tours plus tard, le Mexicain parvient à passer les pilotes de la Scuderia pour glaner une deuxième place. Les Rouges s’offrent ensuite une belle bataille pour la troisième place et c’est finalement l’Espagnol qui a le dernier mot.

Devant, le double champion du monde continue à creuser l’écart pour signer un douzième succès cette saison, le dixième consécutif, un record qu’il détient désormais seul.

Après ce Grand Prix de Monza, le monde de la F1 quitte définitivement l’Europe cette saison et rejoindra Singapour dans deux semaines.