F1 Italie : Max Verstappen le plus rapide de la 3e séance d'essais libres à Monza

Max Verstappen a réalisé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie, 16e des 22 manches du championnat du monde Formule 1, samedi. Le Néerlandais de Red Bull a bouclé les 5,793 km de l'Autodromo Nazionale de Monza en 1:21.252.

Le champion du monde a devancé le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) de 347/1000e. Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) est troisième à 596/1000e, devant l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), quatrième à 645/1000e.

Les qualifications commenceront samedi à 16h00. Dimanche, le Grand Prix débutera à 15h00.

Verstappen (5 places) et Sergio Pérez (10 places) écoperont d'une pénalité sur la grille de départ pour un changement de moteur à combustion au-delà du quota autorisé par saison. Sainz (fond de grille) sera également pénalisé, pour avoir changé sa boîte de vitesse et deux éléments moteur. Esteban Ocon (5 places), Valtteri Bottas (15 places), Lewis Hamilton (fond de grille) et Yuki Tsunoda (fond de grille) vont également devoir reculer sur la grille pour des changements d'éléments moteur ou de boîte de vitesses au-delà des quotas autorisés par saison.

Verstappen domine le championnat avec 109 points d'avance sur Leclerc et Perez.