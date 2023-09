F1 Italie – Max Verstappen et une dixième victoire de rang, synonyme de record absolu : "Je n’aurais jamais imaginé que c’était possible"

Max Verstappen est le grand gagnant du Grand Prix de F1 en Italie. Le Néerlandais signe ainsi un dixième succès de rang, un record absolu.

Un exploit que décrit le pilote Red Bull au terme du rendez-vous à Monza. "Je n’aurais jamais imaginé que c’était possible. On avait un bon rythme mais les Ferrari étaient très rapides. Si j’ai douté ? J’ai juste essayé de rester patient, la course était longue et je voyais qu’ils souffraient un peu des gommes arrière".

Deuxième, Sergio Pérez signe un huitième podium cette saison et est confiant pour l’avenir. "C’est le maximum qu’on pouvait faire ce dimanche, c’était très dur de dépasser. On a fait de grands progrès, je me sens plus à l’aise dans la voiture et j’espère pouvoir me rapprocher de Max en fin de saison".

Derrière, le poleman du jour Carlos Sainz se contente de la troisième place au volant de sa Ferrari. "Ça n’aurait pas pu être plus difficile, j’ai tout donné pour garder les Red Bull derrière. Forcément, ça a abîmé mes gommes arrière. On a eu une belle lutte avec Charles Leclrec, c’est toujours un plaisir de me battre avec lui quand on en a l’opportunité. On doit continuer à travailler sur notre rythme et sur la gestion des pneus. C’est un grand pas en avant quand on compare à Zandvoort, on est les meilleurs des autres. Etre troisième, c’est le meilleur résultat pour nous".

La F1 quitte donc définitivement l’Europe cette année et retrouvera Singapour dans deux semaines.