F1 Italie – Max Verstappen 7e mais confiant pour la course : "On assistera à une belle bagarre"

Max Verstappen a signé le 2e temps des qualifications du GP d’Italie à Monza samedi derrière Charles Leclerc mais s’élancera en 7e position suite à une pénalité de 5 places pour changement d’élément moteur. Le Néerlandais s’est montré optimisme en vue de la course de dimanche. "Je n’étais pas loin lors de ces qualifs", a-t-il réagi juste après la séance.

"On a choisi d’avoir une voiture avec un peu plus d’appui. Sur un tour, ce n’est peut-être pas la meilleure solution mais pour dimanche ça peut être une meilleure solution, tout en sachant qu’on part un peu en retrait. Au final, je pense que j’ai quand même réalisé un bon tour. J’ai apprécié la façon dont nous avons travaillé jusqu’ici. Je pense qu’on assistera à une belle bagarre dimanche."

"On va essayer de rester loin des ennuis lors du départ et ensuite on ira de l’avant", a conclu le leader du championnat du monde.