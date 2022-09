F1 Italie : Lewis Hamilton s’élancera en fond de grille dimanche à Monza

L’équipe sait également qu’il sera inévitable de passer au-dessus du quota d’éléments moteur autorisés et préfère donc procéder au placement d’une quatrième unité de puissance dès ce week-end. Un choix qui paraît logique, puisque parmi les courses à venir, Monza est celle qui offre le plus d’opportunités de dépassements, ce qui pourrait permettre à Hamilton de remonter depuis l’arrière du peloton lors du GP dimanche. Qui plus est, cela offrira au Britannique la possibilité de bénéficier d’un moteur frais sur un circuit où la puissance moteur est particulièrement importante.



Par ailleurs il ne serait pas étonnant de voir plusieurs autres pilotes de la grille changer des éléments moteur au fil du week-end (comme ce fut le cas pour sept pilotes à Spa) afin d’écoper des pénalités en Italie et non sur des tracés où il est difficile de dépasser (comme Singapour, prochain GP au calendrier après Monza).