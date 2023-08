F1 Italie - Lewis Hamilton poursuit l'aventure chez Mercedes : "Le travail n'est pas fini"

Après des mois de spéculations et de rumeurs, c'est désormais officiel : Lewis Hamilton restera chez Mercedes, au moins, jusqu'en 2025. L'écurie allemande a tenu à communiquer la nouvelle alors que la F1 pose ses valises en Italie ce week-end, cadre de la quatorzième manche de la saison.

Forcément, le septuple champion du monde était ravi. "Je suis très heureux de prolonger avec cette écurie. On vit une très belle aventure ensemble, Mercedes me soutient depuis mes treize ans et le travail n'est pas fini. On a encore beaucoup de boulot pour pouvoir lutter devant. Je n'ai jamais hésité à arrêter. Certes l'année passée a été une saison compliquée et c'est un sport difficile mais j'ai rapidement mis de côté ces pensées négatives pour me concentrer sur ce qui arrivait. Je suis très fier des progrès réalisés par l'équipe l'année passée, maintenant on veut continuer à réduire l'écart avec Max Verstappen".

Alors qu'il aura 40 ans à l'issue de son contrat, Hamilton se montre ambitieux pour ces deux prochaines années. "Cibler l'objectif est facile, mais c'est plus difficile d'y parvenir. Même si je suis là depuis longtemps, je sens que je peux encore m'améliorer chaque week-end, et c'est ce que j'adore dans ce sport".