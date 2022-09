F1 Italie : les Ferrari de Leclerc et Sainz dominent les premier essais libres

Le grand cirque de la F1 pose ses valises en Italie ce week-end pour la seizième manche de la saison, sur le mythique tracé de Monza.

Et les vingt bolides avaient rendez-vous dès 14h pour les traditionnelles séances d'essais libres. Une première séance dominée par Ferrari puisque Charles Leclerc s'est classé devant son coéquipier Carlos Sainz. Suivent ensuite les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton. Max Verstappen (Red Bull) complète le top 5. A noter également que Sebastian Vettel (Aston Martin) et Mick Schumacher (Haas) ont laissé leur baquet à Nyck De Vries et Antonio Giovinazzi ce vendredi après-midi.

La deuxième séance est programmée à 17h, tandis que les qualifications seront à suivre ce samedi dès 16h et en direct sur les médias de la RTBF.