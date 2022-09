F1 Italie : Leclerc s’empare de la pole devant les tifosi à Monza après des qualifs marquées par les pénalités

Charles Leclerc s’élancera de la pole position pour la 8e fois cette saison lors du GP d’Italie dimanche à Monza après avoir signé le meilleur temps des qualifications ce samedi devant les supporters Ferrari. Le Monégasque était de toute façon quasiment assuré d’être premier sur la grille suite aux pénalités infligées à ses principaux adversaires pour des changements d'éléments du moteur ou de boîte de vitesse.

Max Verstappen, 2e temps des qualifs, a en effet reçu cinq places de pénalité et s’élancera de la 7e place. Carlos Sainz, 3e ce samedi, est quant à lui relégué en fond de grille juste devant Lewis Hamilton (5e), frappé par la même sanction. Sergio Perez (4e) a quant à lui écopé d’une pénalité de 10 places.

C’est donc George Russel, 6e des qualifs, qui s’élancera aux côtés de Charles Leclerc sur la grille. Lando Norris, Daniel Ricciardo et Pierre Gasly partiront en 3e, 4e et 5e position. Devant Fernando Alonso et Max Verstappen.

La course aura lieu dimanche sur le coup de 15h, en direct bien sûr sur les antennes de la RTBF.