F1 Italie : Le temple de la vitesse, théâtre d’une nouvelle surprise après Leclerc, Gasly et Ricciardo ?

Qu’on est loin de cette victoire, un an plus tard. Et pourtant…

Arrivé chez McLaren pour titiller le prodige Lando Norris en 2021, l’expérimenté Ricciardo peine à aligner les résultats. Il n’avait d’ailleurs jamais réussi à se classer au-delà de la quatrième place (glanée à Spa deux semaines plus tôt) et avait pour (mauvaise) habitude de finir entre la sixième et douzième place. Souvent bien loin de son jeune coéquipier britannique.

Mais n’est pas multiple vainqueur de Grand Prix qui veut. Et l’Australien, gagnant de sept courses avant ce rendez-vous transalpin, a su tirer son épingle du jeu au terme d’un Grand Prix mouvementé. En effet, l’ancien pilote Renault a profité de l’accrochage entre les deux prétendants au titre : Hamilton et Verstappen. Il a ensuite parfaitement géré les débats pour s’imposer devant Norris et offrir le premier succès à McLaren depuis 2018.

Si l’on pensait voir le souriant Australien relancé après ce succès, il n’en sera finalement rien. A nouveau dominé par son coéquipier cette saison, il sera remplacé par Oscar Piastri la saison prochaine et son avenir semble de plus en plus s’écrire loin de la F1.