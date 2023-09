F1 Italie – Le débriefing de Gaëtan Vigneron : "Les deux Ferrari dans le top 3 à Monza, ce n’était plus arrivé depuis 2018"

La qualification du mythique Grand Prix d’Italie a rendu son verdict ce samedi : Carlos Sainz s’élancera en pole pour la quatrième fois de sa carrière en F1. Et comme d’habitude, Gaëtan Vigneron revient sur les faits marquants du jour.

Notre envoyé spécial revient tout d’abord sur la pole de la Scuderia à domicile. "C’est la 23e pole Ferrari à Monza et la première de Sainz cette saison. Les deux Ferrari dans le top 3 à Monza, ce n’était plus arrivé depuis 2018 !"

Mais pas question de s’enflammer du côté des Rouges, qui devront contenir la menace Max Verstappen, deuxième, et en quête d’une dixième victoire de rang. "Il a dit à son ingénieur que les Ferrari sont très rapides sur un tour… mais on verra en course. Sur les longs relais, le rythme de la Red Bull est très impressionnant".

Si Sainz s’est offert la pole, il aurait pu être pénalisé après la séance, tout comme Charles Leclerc d’ailleurs. La raison ? Les deux Ferrari n’ont pas respecté la limite imposée en roulant trop lentement sur un tour en Q1. Mais il n’en sera finalement rien puisqu’aucune pénalité n’a été accordée par les commissaires. "Ils ont tout revu et sont arrivés à la conclusion que les Ferrari avaient adopté le rythme requis pour rester en deçà du temps demandé, sauf à un moment pour ne pas gêner quatre voitures. Ils étaient dans la circonstance exceptionnelle invoquée : ils ont ralenti pour la bonne cause et ne sont donc pas pénalisés. Red Bull n’a d’ailleurs pas déposé réclamation", conclut notre expert F1.

Alors qui l’emportera dans l’incroyable temple de la vitesse ? Réponse ce dimanche dès 14h55 sur Tipik.