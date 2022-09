F1 Italie : Il y a 14 ans, Vettel remportait son premier GP au volant d’une Toro Rosso, "C’était un miracle"

En fin de saison, Sebastian Vettel tirera sa révérence et quittera la F1 après 15 saisons complètes en tant que pilote titulaire. Si l’Allemand a débuté au poste de troisième pilote au sein de l’écurie BMW Sauber en 2006, c’est en 2007 qu’il a sauté dans le grand bain de la Formule 1 en remplacement de Scott Speed chez Toro Rosso. Et l'année suivante, le quadruple champion du monde va marquer les esprits dès sa première saison complète au sein de l’écurie sœur de Red Bull. Non seulement il entre dans les points à neuf reprises, mais surtout il signe un exploit retentissant. Une pole position et une première victoire à Monza dans des conditions particulièrement compliquées. Le grand public découvre alors ce jeune allemand de 21 ans qui devient le plus jeune pilote de l’histoire de la F1 à monter sur la plus haute marche du podium, à seulement 21 ans 2 mois et 11 jours.



"Ça commence à dater évidemment", s’est exprimé l’Allemand en conférence de presse en Italie ce jeudi. "Mais ce qui est certain, c’est qu’une première victoire cela garde à jamais une saveur particulière. Je placerais ma victoire de 2008 très haut dans le classement de mes succès préférés même si j’estime que c’est déjà une chance d’avoir l’occasion de choisir parmi tant de victoires (53 au total). Mais c’est clair que les circonstances ont fait de cette première victoire de ma carrière un moment très spéciale. Il faut avouer que c’était un petit miracle. C’était un conte de fées pour moi de décrocher pole et victoire."



Vettel signera ensuite 52 autres succès (avec Red Bull et Ferrari) et marquera la F1 de son empreinte avec quatre titres mondiaux entre 2010 et 2013 au sein des troupes de Christian Horner.