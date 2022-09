Daniel Ricciardo n’aura jamais réussi à donner satisfaction au sein de l’écurie McLaren où il totalise seulement quatre apparitions dans les points cette saison pour onze à son équipier Lando Norris. Malgré un contrat qui court jusqu’à fin 2023, l’équipe de Woking a décidé cet été de se séparer prématurément du souriant Daniel et de le remplacer par son compatriote Oscar Piastri. À sept courses de la fin de saison et en pleine période des transferts, l’avenir de Daniel Ricciardo reste plus flou que jamais et malheureusement, les options ne sont plus très nombreuses pour l’ancien pilote Red Bull. Le deuxième baquet Alpine reste vacant, mais Ricciardo ne semble pas être la priorité de l’équipe française. Reste également une place chez Williams où Nicholas Latifi n’est pas encore confirmé et une autre chez Haas puisque Mick Schumacher semble ne plus avoir d’avenir au sein de l’écurie américaine. Enfin, rien ne dit que Ricciardo n’optera pas pour une année sabbatique.



"J’évalue vraiment toutes les possibilités", a déclaré l’Australien en conférence de presse à Monza ce jeudi après-midi. "Mais je n’ai rien signé pour l’instant. Si c’est le cas, je serai le premier à vous le dire. Je n’aurais aucune raison de garder ces informations pour moi. Ma réflexion ne porte pas juste sur ce qui est bon pour moi l’an prochain, mais sur ce qui est opportun pour mon futur au-delà de 2023. La situation est complexe, mais dès qu’il y a du neuf, je vous le dirai."



D’autres rumeurs envoient également Ricciardo du côté de chez Mercedes… dans un rôle de pilote de réserve. Interrogé à ce propos, Lewis Hamilton estime qu’il serait impensable que le pilote McLaren ne trouve pas de volant pour 2023 : "Il devrait être titulaire ! Honnêtement, il est bien trop talentueux pour être pilote de réserve, et il a montré qu’il méritait de courir parmi nous. Bien sûr, s’il venait chez Mercedes ce serait super. Mais un rôle de troisième pilote n’est pas vraiment ce qu’il y a de mieux pour lui. En tout cas, croyez-moi, si j’étais son manager, il serait titulaire !"



Quel paradoxe en tout cas pour Daniel Ricciardo de se retrouver sans volant pour l’an prochain en posant le pied à Monza terre de sa victoire 2021 au volant de la McLaren. Mais ce succès de l’an dernier n’a jamais pu cacher un cruel manque de performance de l’Australien depuis son arrivée au sein des troupes de Zak Brown début 2021.