F1 Italie – Gaëtan Vigneron après les qualifs et les pénalités : "C’est un sketch absolu, on n’y comprend rien"

Les qualifications du GP d’Italie à Monza ont été animées ce samedi par une série de pénalités infligées par les commissaires à 9 pilotes pour changement d’éléments moteurs et/ou boîte de vitesse. Des sanctions qui ont semé le flou quant à la composition de la grille de départ de la course dimanche.

"C’est très complexe. C’était le sketch absolu. Personne ne savait deux heures après les qualifications si Verstappen (pénalisé de 5 places) partira 4e ou 7e", nous raconte Gaëtan Vigneron depuis Monza quelques heures après la pole signée par Charles Leclerc. "Verstappen a expliqué à un journaliste qu’il partirait 7e, pourtant un officiel affirme qu’il partira 4e. Personne n’y comprend rien, personne ne s’y retrouve. C’est certainement un point qu’il faudra changer et clarifier pour le futur car c’est complètement illisible à l’heure actuelle."

Alors que la FIA n’a pas encore officialisé la composition de la grille de départ de dimanche, les interprétations du règlement diffèrent effectivement dans la presse internationale avec Verstappen annoncé tantôt 4e, tantôt 7e.

Ce qui est certain ce samedi soir, c’est que Charles Leclerc s’élancera de la pole position après avoir signé le meilleur temps. "C’est la première fois depuis Michael Schumacher en 2004 qu’un pilote Ferrari signe 8 poles sur une saison. Il faudra maintenant concrétiser mais le feeling est bon et la Ferrari se comporte étonnamment bien sur le tracé de Monza. C’est une belle opportunité avec des adversaires impactés par les pénalités", estime Gaëtan Vigneron, impatient d’assister à la course. "C’est un Grand Prix qui vaudra le coup d’être suivi avec un scénario inhabituel en raison des pénalités."