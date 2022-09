F1 Italie - Être un pilote Ferrari à Monza, un sentiment unique : "Je n'ai jamais trouvé les mots pour décrire ce que l'on vit ici"

Alberto Ascari, Phil Hill, John Surtees, Ludovico Scarfiotti, Clay Regazzoni, Jody Scheckter, Gerhard Berger, Michael Schumacher, Rubens Barrichello, Fernando Alonso et Charles Leclerc. Voici la liste des onze pilotes ayant eu la chance de s'imposer sur le mythique tracé de Monza au volant d'une Ferrari.

Et remporter un Grand Prix d'Italie, sur un circuit historique, au volant d'une voiture mythique, devant des centaines de milliers de tifosi, est un sentiment unique. Et ça, les deux pilotes de la Scuderia l'ont bien compris.

Deuxième au championnat du monde derrière l'intouchable Max Verstappen, Leclerc décrit l'engouement généré par la venue du Cheval cabré sur les terres transalpines. "C'est difficile à expliquer, je ressens beaucoup d'émotions. La semaine à Monza est très longue, on commence le mardi avec toute la préparation de la course. Pour la petite anecdote, mercredi soir, je suis allé au restaurant à Milan. Deux fans m'ont alors reconnu et quand je suis sorti, il y avait 200 personnes qui m'attendaient, c'est tellement spécial. Il y a de l'adrénaline et de la pression. Cela a d'ailleurs été très particulier de gagner en 2019. C'est fou de voir autant de personnes supporter une seule écurie."

Même son de cloche du côté de son coéquipier Carlos Sainz, qui rêve d'accrocher une victoire vêtu de rouge (ou jaune ce week-end), comme l'a réussi son idole Alonso en 2010. "C'est super spécial, je n'ai jamais trouvé les mots pour décrire ce que l'on vit ici. Les fans nous encouragent durant tout le week-end. C'est dur à comprendre tant que vous n'êtes pas dans la peau d'un pilote Ferrari mais vous pouvez le voir avec un regard extérieur. C'est fou et incroyable. On fera le nécessaire pour gagner. Sur papier, ce ne sera pas facile mais tout peut arriver à Monza".

Le Monégasque et l'Espagnol tenteront de ramener une cinquième victoire à Maranello cette saison, mais nul doute que celle-ci aurait une saveur particulière. Premier rendez-vous ? Les qualifications, à suivre en direct dès 16h sur les médias de la RTBF.