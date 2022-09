F1 Italie : De Vries remplace Albon à Monza, Ocon pénalisé de cinq places

Alex Albon ne participera pas au Grand Prix d’Italie à Monza. Le pilote thaïlandais souffre d’appendicite et a donc décidé de faire un pas de côté pour se soigner. Il sera opéré, a-t-il fait savoir sur ses réseaux sociaux. L’écurie Williams a donc choisi Nick De Vries pour le remplacer. Le Néerlandais participera aux qualifications ce samedi et à la course de dimanche.

Pilote réserve chez Williams, De Vries sort d’une saison en Formule E avec l’écurie Mercedes. Equipier du nouveau champion du monde Stoffel Vandoorne, De Vries a conclu la saison en 9e position après avoir été champion du monde lors de la saison 2020-2021. En 2019, le Néerlandais de 27 ans avait conquis le titre mondial en Formule 2.

Le Français Esteban Ocon (Alpine) partira lui avec cinq places de pénalité sur la grille de départ après un changement de moteur à combustion interne, a annoncé l'écurie française de F1 samedi.

Il rejoint tout une série d'autres pilotes pénalisés. Sergio Pérez (Red Bull) sera pénalisé de dix places, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) et Kevin Magnussen (Haas) de quinze. Quant à Carlos Sainz (Ferrari), Lewis Hamilton (Mercedes) et Yuki Tsunoda (AlphaTauri), ils partiront en fond de grill