F1 Italie – Charles Leclerc se souvient de sa victoire à Monza en 2019 : "C’était tellement spécial"

Après un week-end compliqué à Zandvoort où il a été contraint à l’abandon, Charles Leclerc est prêt à tout pour réitérer l’exploit de 2019 à Monza, théâtre de son deuxième succès en F1.

Un rendez-vous particulier pour le Monégasque, qui se souvient de sa victoire devant les Tifosi de la Scuderia. "C’était tellement spécial. C’est toujours intense pour nous ici, on a des évènements dès le mardi. On a beaucoup de supporters, on ressent d’ailleurs énormément d’émotions à Monza. Il y a beaucoup de pression dans l’équipe parce qu’on veut bien faire à domicile. Ça a été incroyable de gagner, les images sur le podium sont inoubliables".

Et l’objectif est clair pour Ferrari. "On va tout faire pour accrocher le podium. On était compétitif à Spa-Francorchamps et les caractéristiques des deux circuits sont assez similaires donc j’espère qu’on pourra être aussi performant qu’en Belgique (il s’est classé troisième, ndlr)".

