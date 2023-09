F1 Italie – Charles Leclerc heureux malgré son combat perdu face à Carlos Sainz : "Honnêtement, j’avais le sourire dans la voiture"

Si Max Verstappen a remporté le Grand Prix de F1 d’Italie, les Tifosi surveillaient de près les pilotes Ferrari, classés troisième et quatrième au terme d’une très belle lutte entre eux.

Pourtant aux portes du podium, Charles Leclerc se montre bon joueur et avoue avoir énormément profité de la course. "Honnêtement, je me sens bien ! J’ai manqué le podium mais Carlos Sainz y est donc c’est bien pour Ferrari. C’était très amusant, j’ai vraiment profité… mais je suis sûr que certaines personnes dans l’équipe et quelques Tifosi n’ont pas réellement apprécié", rigole le Monégasque.

Avant de revenir sur cette lutte avec son coéquipier. "C’est ça, la Formule 1. Cela devrait être comme ça tout le temps. J’ai déjà connu ça par le passé avec Verstappen, ce dimanche ça a été avec Sergio Pérez et Carlos. Félicitations à lui, il a été dans le coup depuis le premier tour des premiers essais libres vendredi. Je suis heureux ce dimanche. Honnêtement, je ne peux pas me plaindre, j’avais même le sourire dans la voiture. C’était excitant et fatigant".

Le Monégasque tentera de prendre sa revanche sur son coéquipier dans deux semaines à Singapour.