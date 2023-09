F1 Italie – Carlos Sainz ravi d’être en pole sur les terres de Ferrari : "J’ai la chair de poule"

Carlos Sainz signe la pole du mythique Grand Prix de F1 en Italie ! En pole pour la quatrième fois de sa carrière et la première cette saison, le pilote Ferrari a fait plaisir aux milliers de Tifosi présents à Monza.

Forcément, l’Espagnol était ravi après la séance. "C’était si intense ! Particulièrement en Q3, face à Charles et Max. J’ai eu la chair de poule depuis que j’ai franchi la ligne en voyant le public et le soutien qu’on a. Partout où l’on va, on reçoit des encouragements. C’est le meilleur ressentiment qu’on peut ressentir en tant que pilote. On va essayer de réussir notre départ et voir où on peut battre Max".

Derrière, Max Verstappen se contente de la deuxième place. "On a fait des progrès par rapport à vendredi. Je ne suis pas mécontent d’être deuxième. Mais on essaiera de gagner la course".

Troisième, Charles Leclerc ne pouvait cacher son sourire devant des supporters acquis à sa cause et au volant d’un bolide rouge bien dans le coup sur ses terres. "Mon sentiment ne peut être qu’incroyable avec les Tifosi. Évidemment, je suis un peu déçu parce que je voulais être en pole mais je suis content que ce soit Carlos. C’est superbe pour lui et pour Ferrari, on doit être heureux ce samedi. D’habitude, je ne souris pas quand je suis troisième, mais c’est impossible de ne pas être content quand on voit le soutien qu’on a ici. On va viser le doublé ce dimanche !"

Alors qui l’emportera ce dimanche ? Réponse dès 14h55 sur les médias de la RTBF.