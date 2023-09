F1 Italie : Carlos Sainz à nouveau le plus rapide de la dernière séance d'essais libres

L'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari) a réalisé le meilleur temps de la troisième et dernière séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie, treizième manche du Championnat du monde de Formule 1, samedi sur le circuit de Monza (5,793 km).

Comme lors de la deuxième séance du vendredi, le pilote Ferrari s'est montré le plus rapide. L'Espagnol devance les champions du monde Max Verstappen et Lewis Hamilton. Alors que Charles Leclerc (Ferrari) et Fernando Alonso (Aston Martin) complètent le top 5.

Prochain rendez-vous ce samedi dès 15h55 pour une séance qualificative à suivre en direct sur les médias de la RTBF.