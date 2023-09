F1 Italie : après avoir égalé Vettel, quels sont les autres records visés par Verstappen d’ici la fin de saison ?

Les chiffres de Max Verstappen en 2023 donnent presque le tournis. En treize courses, le double champion du monde de F1 est monté sur le podium à… treize reprises, dont onze fois sur la plus haute marche. Sans oublier ses huit poles, ses six tours les plus rapides et les 138 points d’avance au championnat sur son coéquipier Sergio Pérez.

Mais le natif de Hasselt est loin d’être rassasié ! En s’imposant sur ses terres dimanche passé, Verstappen a égalé un record de Sebastian Vettel vieux de dix ans. À l’époque, et déjà avec Red Bull, l’Allemand avait réussi l’exploit de remporter neuf courses consécutives. Ce dimanche à Monza, le natif de Hasselt pourra faire mieux… Avant de viser d’autres records ?