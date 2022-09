F1 Italie : Albon souffre d’appendicite, il est remplacé par Nick De Vries à Monza

Alex Albon ne participera pas au Grand Prix d’Italie à Monza. Le pilote thaïlandais souffre d’appendicite et a donc décidé de faire un pas de côté pour se soigner. Il sera opéré, a-t-il fait savoir sur ses réseaux sociaux. L’écurie Williams a donc choisi Nick De Vries pour le remplacer. Le Néerlandais participera aux qualifications ce samedi et à la course de dimanche.

Pilote réserve chez Williams, De Vries sort d’une saison en Formule E avec l’écurie Mercedes. Equipier du nouveau champion du monde Stoffel Vandoorne, De Vries a conclu la saison en 9e position après avoir été champion du monde lors de la saison 2020-2021. En 2019, le Néerlandais de 27 ans avait conquis le titre mondial en Formule 2