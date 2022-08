F1 - Imbroglio autour d'Oscar Piastri : Alpine annonce la signature du pilote, qui dément

C'es un beau camouflet que vient de vivre l'écurie française de F1 Alpine. L'équipe a annoncé ce mardi avoir trouvé un successeur à l'ancien double champion du monde espagnol Fernando Alonso. L'écurie française a annoncé que son pilote de réserve Oscar Piastri serait pilote titulaire en 2023.

Mais il y a un hic... Le pilote n'était visiblement pas à 100% d'accord de venir chez Alpine et a démenti la signature sur son compte Twitter.

"Je comprends que, sans mon accord, Alpine F1 a publié un communiqué de presse en fin d’après-midi indiquant que je piloterai pour eux l’année prochaine. C’est faux et je n’ai pas signé de contrat avec Alpine pour 2023."

Il va même plus loin : "Je ne piloterai pas pour Alpine l’année prochaine."

Piastri est considéré comme un des plus grands talents en devenir. Il a remporté la Formule Renault Eurocup en 2019 et est devenu champion FIA en Formule 3 dès sa première saison en 2020, puis a été sacré champion de Formule 2 l'an dernier. Il a ainsi rejoint George Russell et Charles Leclerc seuls autres pilotes à avoir aligné les titres en Formule 3 puis en Formule 2 dès leur première saison. En novembre dernier, il avait été engagé comme pilote de réserve par Alpine.