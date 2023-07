F1 : horaires et programme du Grand Prix de Belgique (qualifs, courses, directs vidéo)

Une semaine après le Grand Prix de Hongrie, la Formule 1 a rendez-vous en Belgique, sur le circuit de Spa-Francorchamps. De la pluie est annoncée pour ce week-end, cela pourrait rendre la course encore plus palpitante.

Pour ce Grand Prix national de F1, la RTBF met les petits plats dans les grands. En plus des différents directs habituels, retrouvez Gaëtan Vigneron et son équipe vendredi à 18H10 avec des invités de marque. Et dimanche, avant le Grand Prix, l'émission Warm Up vous proposera un format plus long, dès 14H15.

Découvrez ci-dessous le programme, les horaires des essais libres, de la séance de qualification, et du départ du Grand Prix de Belgique, treizième épreuve de la saison 2023 du Championnat du Monde de Formule 1.

Horaires du Grand Prix :